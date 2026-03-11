Un bal, en Italie. La beauté de Vanina Vanini, fille du prince don Asdrubale, éblouit les convives et fait chavirer les coeurs des hauts dignitaires. Pourtant, quand Livio Savelli, le plus brillant d'entre eux, tente de la conquérir, elle s'exaspère. Seul un jeune carbonaro, audacieusement échappé de prison et recherché par la police, la laisse rêveuse. Lorsque, quelques jours plus tard, elle découvre qu'il est caché chez eux par son père, Vanina Vanini lui propose son aide. Amoureuse, la jeune femme est désormais prête à tout pour protéger son amant. Le Coffre et le Revenant, Le Philtre et Mina de Vanghel mettent en scène des femmes "fatales" : déguisements, tromperies, machinations... Il n'est pire stratège, dit-on, que la femme amoureuse !