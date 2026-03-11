Inscription
#Roman francophone

Mia

Nora Roberts

Après des années d'exil, Sam Logan est de retour sur l'île des Trois Soeurs, déterminé à retrouver Mia Devlin, la propriétaire du Café-Librairie. Celle-ci voit son arrivée d'un très mauvais oeil : si cela ne tenait qu'à elle, elle le renverrait immédiatement sur le continent ! Malheureusement, elle a besoin de son aide, ainsi que de celle de ses amies Nell et Ripley, pour affronter les forces qui les menacent. Car une malédiction pèse sur l'île et, pour y mettre un terme, Mia doit faire face au passé et accomplir sa destinée...

Par Nora Roberts
Chez J'ai lu

|

Auteur

Nora Roberts

Editeur

J'ai lu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Mia

Nora Roberts trad. Béatrice Pierre

Paru le 11/03/2026

352 pages

J'ai lu

8,30 €

9782290416679
