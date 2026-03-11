Après des années d'exil, Sam Logan est de retour sur l'île des Trois Soeurs, déterminé à retrouver Mia Devlin, la propriétaire du Café-Librairie. Celle-ci voit son arrivée d'un très mauvais oeil : si cela ne tenait qu'à elle, elle le renverrait immédiatement sur le continent ! Malheureusement, elle a besoin de son aide, ainsi que de celle de ses amies Nell et Ripley, pour affronter les forces qui les menacent. Car une malédiction pèse sur l'île et, pour y mettre un terme, Mia doit faire face au passé et accomplir sa destinée...