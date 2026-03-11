Septembre 1944. Condamnés à mort, trois officiers de renseignement alliés attendent au Block 46 du camp de Buchenwald. Le commandant Forest Yeo-Thomas, le capitaine Harry Peulevé, le lieutenant Stéphane Hessel. Plusieurs de leurs compagnons d'armes ont déjà été exécutés : ils sont les derniers sur la liste. Une course contre la montre s'engage. La résistance clandestine du camp ne dispose que de quelques jours pour les sauver en leur donnant l'identité de cobayes humains sacrifiés pour la mise au point d'un vaccin contre le typhus. Mais il n'y a aucun " mort de rechange " disponible au Block 46. Voici le roman vrai de la mission de sauvetage la plus spectaculaire de l'histoire des camps. Grégory Cingal nous raconte les jours de courage, d'angoisse et d'espoir d'une poignée d'hommes. Plonger dans ce roman, c'est accepter de regarder l'âme humaine droite dans les yeux. Laurence Caracalla, Le Figaro littéraire. Gregory Cingal nous donne à vivre une expérience inoubliable. Une hallucinante maîtrise narrative. Linda Pommereul, librairie Doucet (Le Mans), Page des libraires.