Roman francophone

Spécimen

Pauline Clavière

" Quel genre de jeune homme faut-il être pour écrire une chose pareille ? L'écriture est soignée, la calligraphie appliquée. Tout cela rend le texte plus dérangeant encore. Comme si l'auteur savait qu'il serait lu. Qu'il m'attendait. " Une mère, la narratrice, dépose son jeune fils chez sa nourrice, Mina. Elle a ainsi du temps pour écrire. Mina vit seule et a aussi un enfant, Rafael, plus âgé. Il a disparu sans raison et a laissé un mystérieux carnet. En découvrant le contenu du carnet que lui a confié la nourrice, la narratrice est bouleversée. Il n'en fallait pas plus pour que la menace plane, qu'elle contamine tout. Les souvenirs refont surface. Qu'est devenue son amie d'enfance disparue vingt-cinq ans auparavant ? Des questions restées sans réponses reviennent la hanter. Passé et présent se confondent et le lecteur découvre peu à peu l'histoire de Rafaël. S'il est un spécimen, unique, ou s'il est à l'image de son espèce, qui sera en mesure de l'affronter ? Pauline Claviere nous offre un roman diabolique, travaillé par le grand sujet de notre époque : jusqu'où irions-nous pour protéger nos enfants, et de qui ? Son intrigue implacable nous conduit dans un Marseille intime et inquiétant où toute la société se désaxe. Entre nos mains, le roman d'une enquêtrice au-dessus de tout soupçon... Vous ne dormirez plus avant de savoir qui est vraiment " le spécimen " . Ce texte impossible à lâcher est en cours d'adaptation par RT Features, société de production du brésilien Rodrigo Teixeira, notamment producteur de " Call me by you name " (2017) et " Je suis toujours là " (Oscar du meilleur film 2025). " Il y a des romans qu'on lit et d'autres, comme celui-ci, qu'on dévore. Rarement, la fin d'un roman, m'aura à ce point surpris, et donné l'envie immédiate de le relire. " (Maxime Chattam).

Par Pauline Clavière
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Pauline Clavière

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature française

Spécimen

Pauline Clavière

Paru le 11/03/2026

403 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782246846109
