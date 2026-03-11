Inscription
#Roman francophone

La vraie vie de Sawsan

Salma El Moumni

Mais qui est réellement Sawsan ? Professeure de danse, amante discrète et amie évanescente, elle a surgi un soir dans la vie de la narratrice alors que celle-ci travaillait derrière le comptoir d'un bar parisien. La jeune femme est immédiatement fascinée par l'aura de la danseuse, une obsession qui ne va cesser de se nourrir de la curiosité et du désir qui croît en elle. Elles se revoient après cette soirée, se rapprochent, mais derrière l'énergie hypnotique de Sawsan semble se dissimuler un soleil noir difficile à déchiffrer. La barmaid a du mal à trouver sa place dans cette relation, et cela la renvoie à ses propres angoisses sociales : on lui reproche de trop s'effacer, de ne pas imposer ses choix, de plier face à la violence masculine qui régit son groupe d'amis. Mais alors que l'arrivée de Sawsan bouscule entièrement sa vie, elle ne réalise pas encore que certaines histoires d'amour sont bien différentes de celles auxquelles on aimerait croire... Après le succès d'Adieu Tanger, Salma El Moumni continue d'explorer la complexité des relations humaines en nous plongeant dans une enquête intime jusqu'à sa déflagration finale. Car pour comprendre la vraie vie de Sawsan, elle transforme ses lecteurs en voyeurs. Mais aussi en complices.

Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Editeur

Genre

Littérature française

Paru le 11/03/2026

150 pages

18,00 €

9782246843771
