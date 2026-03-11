Inscription
#Roman jeunesse

Flanby

Catherine Meurisse, Maria Pourchet

ActuaLitté
Les parents de Michel se séparent. Deux maisons, deux chambres et tous les jouets en double. "Ca ne va rien changer ! " d'après maman. Et Michel est un grand garçon. Sauf que Michel ne peut pas avoir son chat en double : Flanby va rester chez papa, tout le temps. N'importe quoi. C'est bien une idée de parents, penser qu'on peut séparer tout le monde. Michel veut bien être un grand garçon. Mais il y a des limites. Alors il imagine un plan. Risqué.

Catherine Meurisse, Maria Pourchet
L'Ecole des Loisirs

|

Auteur

Catherine Meurisse, Maria Pourchet

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Mouche

Flanby

Catherine Meurisse, Maria Pourchet

Paru le 11/03/2026

112 pages

L'Ecole des Loisirs

9,50 €

ActuaLitté
9782211350174
