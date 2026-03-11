Inscription
Alba bébé chat

Hélène Chetaud, Anne Kalicky

Une nouvelle bébête irrésistible, pour agrandir la collection. Alba bébé chat s'égare de sa maison à la poursuite d'un papillon quand elle est surprise par la pluie. Mais par où est le chemin de la maison ? Pas de panique, Maman n'est jamais très loin ! Un petit récit à raconter et à jouer par les parents, une histoire qui prend vie grâce à une chouette marionnette pour une lecture pétillante et rigolote. Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.

Par Hélène Chetaud, Anne Kalicky
Chez Casterman

Auteur

Hélène Chetaud, Anne Kalicky

Editeur

Casterman

Genre

Livres à toucher

Paru le 11/03/2026

12 pages

Casterman

6,95 €

ActuaLitté
9782203303430
