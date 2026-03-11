Une nouvelle bébête irrésistible, pour agrandir la collection. Alba bébé chat s'égare de sa maison à la poursuite d'un papillon quand elle est surprise par la pluie. Mais par où est le chemin de la maison ? Pas de panique, Maman n'est jamais très loin ! Un petit récit à raconter et à jouer par les parents, une histoire qui prend vie grâce à une chouette marionnette pour une lecture pétillante et rigolote. Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.