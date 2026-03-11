Face à des défis toujours plus complexes, une évidence s'impose : un collectif résout mieux les problèmes, innove et décide plus efficacement qu'un individu isolé. L'intelligence collective devient ainsi une compétence stratégique. Mais comment encourager cet élan sans dissoudre les singularités ? Comment se réinventer pour permettre ce changement ? En croisant anthropologie, sociologie et management, ce livre s'appuie sur des situations concrètes et propose des outils directement actionnables comme des exercices, des diagnostics ou encore des grilles d'analyse. Cet ouvrage offre ainsi à tous les professionnels une boussole pour habiter autrement les organisations : faire de la diversité une force, de la crise un passage, et de l'intelligence collective une expérience vécue plutôt qu'un simple slogan.