"Cette fille qui s'apprête à rallier le Cercle devra un jour garder un secret et toi seule pourras l'aider". Pourquoi Olivia, 17 ans, a-t-elle été choisie par le Cercle des jumeaux, elle qui n'a ni fratrie ni pouvoirs ? Quelques jours passés dans un de leurs manoirs lui suffisent pourtant à se sentir à sa place pour la première fois. Mais les manoirs cachés à travers le monde s'effondrent un à un : les jumeaux sont menacés par une puissance qui les dépasse. L'heure est venue pour Olivia de prouver qu'elle appartient au Cercle et de trouver en elle une force inconnue pour se battre à leurs côtés. Une société secrète invisible aux yeux des humains, un monde où les pouvoirs ne s'exercent qu'à deux : le premier tome d'une trilogie de fantasy addictive.