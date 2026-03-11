Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Iconique Paris

Stéphanie Cléry-Guittet, Benjamin Clery

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Connaissez-vous le plus ancien restaurant de Paris ? Saviez vous que le plus célèbre baba au rhum est né dans la capitale ? Que ses marchés comptent parmi les plus réputés au monde ? Que ses boulangeries sont parmi les plus savoureuses et les plus originales ? Quand des artisans d'exception impriment carnets et lithographies, d'autres fabriquent des pastels à la main ou des chaussures d'exception. De la butte Montmartre à Saint Germain-des-Prés, du Marais au quartier de la Bastille, découvrez les adresses qui font de Paris la capitale de l'artisanat, de l'élégance et du chic. Ici, librairies d'une richesse incomparable côtoient cabinets de curiosités, quincailleries hautes en couleurs, cafés hors du commun et hôtels d'exception. Ce petit livre vous emmène à la découverte d'un Paris étonnant, magique et enchanteur, de pépites aussi insolites qu'étonnantes, d'enseignes charmantes, de lieux au charme inouï. Laissez-vous guider !

Par Stéphanie Cléry-Guittet, Benjamin Clery
Chez Larousse

|

Auteur

Stéphanie Cléry-Guittet, Benjamin Clery

Editeur

Larousse

Genre

Ile-de-France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Iconique Paris par Stéphanie Cléry-Guittet, Benjamin Clery

Commenter ce livre

 

Iconique Paris

Stéphanie Cléry-Guittet, Benjamin Clery

Paru le 11/03/2026

220 pages

Larousse

15,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036086852
9782036086852
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.