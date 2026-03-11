Iconique Paris

Connaissez-vous le plus ancien restaurant de Paris ? Saviez vous que le plus célèbre baba au rhum est né dans la capitale ? Que ses marchés comptent parmi les plus réputés au monde ? Que ses boulangeries sont parmi les plus savoureuses et les plus originales ? Quand des artisans d'exception impriment carnets et lithographies, d'autres fabriquent des pastels à la main ou des chaussures d'exception. De la butte Montmartre à Saint Germain-des-Prés, du Marais au quartier de la Bastille, découvrez les adresses qui font de Paris la capitale de l'artisanat, de l'élégance et du chic. Ici, librairies d'une richesse incomparable côtoient cabinets de curiosités, quincailleries hautes en couleurs, cafés hors du commun et hôtels d'exception. Ce petit livre vous emmène à la découverte d'un Paris étonnant, magique et enchanteur, de pépites aussi insolites qu'étonnantes, d'enseignes charmantes, de lieux au charme inouï. Laissez-vous guider !