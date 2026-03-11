La folle Histoire de France

Etes-vous de ceux qui pensent tout connaître de l'Histoire de France ? De ses rois, ses révolutions, ses grandes batailles... ? Sachez cependant que, derrière les pages officielles des manuels, une autre histoire existe, plus secrète, plus décalée et parfois complètement farfelue ! Saviez-vous qu'un roi de France est mort en buvant trop froid ? Que des nonnes ont élu domicile dans les combles du château de Chenonceau ? Que des fantômes se manifestent au petit Trianon depuis le xxe siècle ? Que François Ier a lancé la loterie ? De l'arrestation rocambolesque de la duchesse de Berry, cachée derrière une cheminée, au jour où François Mitterrand a perdu les codes nucléaires, sans oublier la fameuse guerre des Pâtisseries contre le Mexique, vous trouverez ici foison d'événements insolites qui font la saveur si particulière de notre passé.
