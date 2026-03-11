Inscription
La folle Histoire de France

Etes-vous de ceux qui pensent tout connaître de l'Histoire de France ? De ses rois, ses révolutions, ses grandes batailles... ? Sachez cependant que, derrière les pages officielles des manuels, une autre histoire existe, plus secrète, plus décalée et parfois complètement farfelue ! Saviez-vous qu'un roi de France est mort en buvant trop froid ? Que des nonnes ont élu domicile dans les combles du château de Chenonceau ? Que des fantômes se manifestent au petit Trianon depuis le xxe siècle ? Que François Ier a lancé la loterie ? De l'arrestation rocambolesque de la duchesse de Berry, cachée derrière une cheminée, au jour où François Mitterrand a perdu les codes nucléaires, sans oublier la fameuse guerre des Pâtisseries contre le Mexique, vous trouverez ici foison d'événements insolites qui font la saveur si particulière de notre passé.

Bryan Christien

Larousse

Ouvrages généraux

La folle Histoire de France

Paru le 11/03/2026

256 pages

19,99 €

9782036086678
