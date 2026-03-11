Inscription
#Essais

Algarve

Le Routard

ActuaLitté
Nouveauté du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Découvrir le littoral de l'Algarve : Faro, Tavira, Albufeira... arpenter le parc naturel du Sud-Ouest alentejan et la côte vincentine. Le sud du Portugal vous attend ! Dans Le Routard Algarve, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre séjour ; - des activités (glisser en paddle dans les grottes de Lagos au lever du soleil, lancer des confettis à gogo au carnaval de Loulé), des visites (se promener dans la vieille ville de Faro, découvrir l'Algarve autrement que par ses plages, et visiter le musée consacré aux métiers de la mer à Portimão), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - des cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir l'Algarve hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Portugal

Algarve

Le Routard

Paru le 11/03/2026

200 pages

Hachette

16,95 €

ActuaLitté
9782017357612
