Au secours de la mer des sirènes

Nage avec Dora et Babouche pour sauver la Mer des Sirènes des algues collantes ! Une histoire d'aventure magique avec Dora et ses amis. Des mots en anglais pour apprendre à parler avec Dora au fil de l'histoire. Résumé : Alors que Babouche et Dora jouent sur la plage, une sirène sort de l'eau. Help ! A l'aide ! Des algues collantes menacent la Mer des Sirènes et les animaux marins. Transformés en sirènes, Dora et Babouche rejoignent Marisol à la recherche du Coquillage Magique. Nageons ! Let's swim ! Dès 3 ans.