Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Album jeunesse

Au secours de la mer des sirènes

Nickelodeon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nage avec Dora et Babouche pour sauver la Mer des Sirènes des algues collantes ! Une histoire d'aventure magique avec Dora et ses amis. Des mots en anglais pour apprendre à parler avec Dora au fil de l'histoire. Résumé : Alors que Babouche et Dora jouent sur la plage, une sirène sort de l'eau. Help ! A l'aide ! Des algues collantes menacent la Mer des Sirènes et les animaux marins. Transformés en sirènes, Dora et Babouche rejoignent Marisol à la recherche du Coquillage Magique. Nageons ! Let's swim ! Dès 3 ans.

Par Nickelodeon
Chez Hachette

|

Auteur

Nickelodeon

Editeur

Hachette

Genre

Dora, Diego

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Au secours de la mer des sirènes par Nickelodeon

Commenter ce livre

 

Au secours de la mer des sirènes

Nickelodeon

Paru le 11/03/2026

32 pages

Hachette

5,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017337140
9782017337140
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.