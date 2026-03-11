Inscription
#Essais

Clavicule de la philosophie hermétique

T. F. Géron

Je parle de ce que je sais, et je rends témoignage de ce que j'ai vu, dans quantité de belles expériences, et celui qui voudra étudier cette belle science et mettre la main a` l'oeuvre, s'il y est appelé´ de Dieu, ne pourra manquer d'en trouver la vérité´ et même davantage, que je n'ai dit. Pour retourner a` l'Alchimie, je dirai encore que Dieu nous en a donné la connaissance en la création de l'univers ainsi que nous lisons dans l'Ecriture sainte ou` il est dit positivement qu'en premier lieu il créa une matière confuse, que l'on appelle Chaos, qu'il en tira les quatre Eléments, qu'il les sépara les uns des autres, les plaça chacun dans son vaisseau par son Alchimie divine. Le premier est le ciel, qui contient le feu au plus haut lieu comme le plus excellent, ensuite l'Air et puis l'Eau et finalement la Terre, qui fait le contre des trois autres, qui l'environnent chacun en son ordre, de telle manière qu'ils ne peuvent plus s'entremêler, ni se remettre dans leur première masse confuse ou chaos, comme ils étaient auparavant, ils ne peuvent non plus entreprendre sur la dignité´ l'un de l'autre, étant contraints de demeurer séparez chacun dans son propre lieu. Voilà donc comme cet excellent Alchimiste, Dieu le créateur, a traite´ cette grosse masse corporelle, séparant le subtil du grossier, le pur de l'impur, et mis chaque partie dans son propre Vaisseau. T. Géron. Docteur en médecine. Alchimiste.

Par T. F. Géron
Chez Editions maçonniques de France

|

Auteur

T. F. Géron

Editeur

Editions maçonniques de France

Genre

Alchimie

Clavicule de la philosophie hermétique

T. F. Géron

Paru le 11/03/2026

100 pages

Editions maçonniques de France

19,00 €

9791097414351
