Richard III

Ici, c'est la fabrique du monstre. Le tyran le tortionnaire l'assassin le méchant, le monstre dans son absolue perfection de monstruosité. Dans la fameuse scène où Richard, le difforme, essuie les insultes de Lady Anne, celle dont il vient d'assassiner l'époux, et à qui il propose une union abjecte, la traductrice, Dorothée Zumstein montre comment, malgré son dégout Lady Anne se laisse séduire par l'éloquence de la scène. Et comment le monstre se construit : non tout seul, mais grâce à l'autre, car il faut être deux, pour danser un tango.