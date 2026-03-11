Inscription
#Roman francophone

Richard III

William Shakespeare

ActuaLitté
Ici, c'est la fabrique du monstre. Le tyran le tortionnaire l'assassin le méchant, le monstre dans son absolue perfection de monstruosité. Dans la fameuse scène où Richard, le difforme, essuie les insultes de Lady Anne, celle dont il vient d'assassiner l'époux, et à qui il propose une union abjecte, la traductrice, Dorothée Zumstein montre comment, malgré son dégout Lady Anne se laisse séduire par l'éloquence de la scène. Et comment le monstre se construit : non tout seul, mais grâce à l'autre, car il faut être deux, pour danser un tango.

Par William Shakespeare
Chez Editions Vanloo

|

Auteur

William Shakespeare

Editeur

Editions Vanloo

Genre

Théâtre - Pièces

Richard III

William Shakespeare trad. Dorothée Zumstein

Paru le 11/03/2026

178 pages

Editions Vanloo

18,00 €

