The Problem with dating Tome 1

Certaines histoires d'amour sont plus belles sans attaches. Si je devais choisir une personne à détester, Alex Ramirez serait le premier sur la liste... Bienvenue à Honey Creek, Illinois, où la vie y est douce. Du moins, c'était le cas jusqu'à ce que Alex Ramirez, Monsieur Dîner Fin en personne - qui arbore un perpétuel air ronchon, décide d'installer son restaurant cinq étoiles juste en face de ma garderie pour chiens. Il était grand, brun et à peu près aussi chaleureux qu'un plat congelé. Après un échange désagréable de trop, j'étais bien décidée à l'éviter et à faire en sorte qu'il garde ses distances. Quand, par un tour du destin, Alex hérita du chien grincheux de sa grand-tante et n'eut d'autre choix que de demander de l'aide, à moi, la personne qui murmurait à l'oreille des chiens. Pour ma part, j'avais besoin d'un faux petit ami afin d'éloigner mon ex-mari. Nous avons donc conclu un marché. Je ferais de son chien le toutou le mieux éduqué de la ville et, en échange, il apparaîtrait à mon bras pour les réunions familiales ou les événements mondains où j'étais conviée. Mais alors que nous jouions au petit couple, je réalisai que sous une carapace de porc-épic, Alex possédait un charme fou. Nos faux rendez-vous commencèrent à prendre une tournure trop réelle. Et nos faux baisers ? Ils étaient si près de franchir la ligne que c'en était risible. Alors comment savoir si je ne risquais pas tout pour une personne qui n'était rien d'autre qu'un faux-semblant ?