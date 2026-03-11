Le Paris des maisons urbaines

Autour de la Révolution, la ville de Paris connaît une transformation sans pareille. Inscrits dans ce tournant architectural, les Parisiens n'aspirent alors qu'à une chose : voir et être vu. L'esthétisme, les apparences et le jeu social règnent en maîtres, et une forme d'habitat très spécifique, aujourd'hui disparue du centre de Paris, s'installe dans les tendances : la maison urbaine. A la rencontre de plusieurs disciplines (histoire urbaine, de l'art et de l'architecture, de l'édition et des mentalités), pensé comme une coupe historique sur la ville, cet ouvrage s'applique à comprendre la manière dont les particuliers, autour de 1800, percevaient, concevaient et représentaient la capitale. Autant rêvée que commentée, et reproduite que construite, la maison urbaine est représentative d'une réalité sociale, témoin de la richesse de l'histoire culturelle d'une époque en pleine mutation. Se profile, dans le sillon de cette architecture hybridée et de ces transformations urbaines, la naissance d'une nouvelle modernité parisienne.