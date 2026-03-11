Inscription
Le Paris des maisons urbaines

Charlotte Duvette

Autour de la Révolution, la ville de Paris connaît une transformation sans pareille. Inscrits dans ce tournant architectural, les Parisiens n'aspirent alors qu'à une chose : voir et être vu. L'esthétisme, les apparences et le jeu social règnent en maîtres, et une forme d'habitat très spécifique, aujourd'hui disparue du centre de Paris, s'installe dans les tendances : la maison urbaine. A la rencontre de plusieurs disciplines (histoire urbaine, de l'art et de l'architecture, de l'édition et des mentalités), pensé comme une coupe historique sur la ville, cet ouvrage s'applique à comprendre la manière dont les particuliers, autour de 1800, percevaient, concevaient et représentaient la capitale. Autant rêvée que commentée, et reproduite que construite, la maison urbaine est représentative d'une réalité sociale, témoin de la richesse de l'histoire culturelle d'une époque en pleine mutation. Se profile, dans le sillon de cette architecture hybridée et de ces transformations urbaines, la naissance d'une nouvelle modernité parisienne.

Par Charlotte Duvette
Chez Hermann

Auteur

Charlotte Duvette

Editeur

Hermann

Genre

Essais

Le Paris des maisons urbaines

Charlotte Duvette

Paru le 11/03/2026

250 pages

Hermann

32,00 €

9791037045980
