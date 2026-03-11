Inscription
#Essais

Sans âme ni conscience

Michael Connelly

Mickey Haller, le célèbre avocat à la Lincoln, se lance dans une action contre une entreprise de la tech dont l'intelligence artificielle est accusée d'avoir encouragé un adolescent à tuer sa petite amie. Au cours de son enquête, il croise la route de Jack McEvoy, un journaliste qui assiste aux audiences afin d'écrire un livre sur le sujet. Bientôt, tous deux retrouvent la trace d'une lanceuse d'alerte qui a tenté de révéler l'affaire. Mais celle-ci devient rapidement périlleuse, car des milliards de dollars sont en jeu et le géant de l'IA auquel Haller s'attaque ne reculera devant rien pour protéger ses intérêts. Le maître du policier américain, Michael Connelly, livre un roman captivant, d'une actualité brûlante sur les zones d'ombre et les menaces de l'IA. Interprétation humaine

Par Michael Connelly
Chez Audiolib

|

Auteur

Michael Connelly

Editeur

Audiolib

Genre

CD K7 Littérature

Commenter ce livre

 

Sans âme ni conscience

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 11/03/2026

Audiolib

26,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

