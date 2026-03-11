Vivez 100 ans grâce à votre microbiote

Bien vieillir n'est pas une question de chance, c'est une stratégie ! En France, on compte aujourd'hui près de 42 000 centenaires, et ils sont estimés à 700 000 dans le monde. Pourquoi certaines personnes atteignent, voire dépassent, l'âge de 100 ans sans problème de santé majeur ? Quel est le secret de leur longévité ? De nombreux chercheurs se sont penchés sur la question et la réponse ne se trouve pas dans notre patrimoine génétique, mais dans notre intestin ! Car les centenaires du monde entier ont un point commun : ils ont le microbiote d'un jeune de vingt ans en pleine forme. Le Dr William Berrebi, pionnier de la médecine microbiotique en France, est formel : si vous souhaitez vivre longtemps en bonne santé, il faut avant tout soigner votre microbiote intestinal. En s'appuyant sur les recherches les plus récentes sur la longévité et sur ses longues années d'expérience auprès des patients, l'auteur vous donne dans ce livre toutes les clés pour atteindre cet objectif : alimentation adaptée à nos bactéries intestinales, sommeil, exercice physique, mais aussi qualité de vie ou relations sociales... Il passe au crible les nombreux facteurs qui entrent en jeu dans la lutte contre le vieillissement de l'organisme, et délivre un puissant message d'espoir : bien vieillir ne tient qu'à nous ! Gastroentérologue et hépatologue, le docteur William Berrebi est le grand spécialiste français du microbiote et pratique la médecine microbiotique depuis 2016. Créateur du Podcast Merci Docteur ! il a lancé la première chaîne Youtube dédiée aux pathologies digestives : "A l'écoute de votre ventre" . Il est l'auteur de plusieurs ouvrages médicaux destinés au grand public et intervient régulièrement dans les médias en tant que consultant santé.