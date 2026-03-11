Mort d'un sombre seigneur

Quand il n'y a plus de place en enfer, les zombies marchent sur Ravenloft... Dans la contrée du Kartakass, la magie est perçue comme une manifestation du Mal. Jonathan Ambroise ne le sait que trop bien, lui qui n'a eu de cesse toute sa vie de traquer sorciers et maléfices. Mais les convictions de la famille Ambroise sont ébranlées quand leur fille, Elaine, fait montre de dons de voyance et de guérisseuse. Est-elle condamnée ou contaminée ? Servira-t-elle le camp du Bien ? Bientôt alertée par des villageois de Cortto, cité assiégée chaque nuit par une horde de zombies, Elaine convainc son père de former une compagnie et de s'y rendre pour contrer cette malédiction. Mais ces terres sont marquées de l'emprise machiavélique d'Harkon Lukas, barde de son état, loup-garou par nature et sombre seigneur, dont le seul dessein est de propager le Mal.