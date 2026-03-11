Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Mort d'un sombre seigneur

Laurell K. Hamilton, Laurell-K Hamilton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand il n'y a plus de place en enfer, les zombies marchent sur Ravenloft... Dans la contrée du Kartakass, la magie est perçue comme une manifestation du Mal. Jonathan Ambroise ne le sait que trop bien, lui qui n'a eu de cesse toute sa vie de traquer sorciers et maléfices. Mais les convictions de la famille Ambroise sont ébranlées quand leur fille, Elaine, fait montre de dons de voyance et de guérisseuse. Est-elle condamnée ou contaminée ? Servira-t-elle le camp du Bien ? Bientôt alertée par des villageois de Cortto, cité assiégée chaque nuit par une horde de zombies, Elaine convainc son père de former une compagnie et de s'y rendre pour contrer cette malédiction. Mais ces terres sont marquées de l'emprise machiavélique d'Harkon Lukas, barde de son état, loup-garou par nature et sombre seigneur, dont le seul dessein est de propager le Mal.

Par Laurell K. Hamilton, Laurell-K Hamilton
Chez Bragelonne

|

Auteur

Laurell K. Hamilton, Laurell-K Hamilton

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mort d'un sombre seigneur par Laurell K. Hamilton, Laurell-K Hamilton

Commenter ce livre

 

Mort d'un sombre seigneur

Laurell K. Hamilton, Laurell-K Hamilton trad. Dominique Mikorey, Jon Foster

Paru le 11/03/2026

247 pages

Bragelonne

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028137519
9791028137519
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.