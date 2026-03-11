Meg Corbyn L'intégrale Tome 2

Depuis que les Autres ont libéré les cassandra sangue de l'esclavage, les fragiles prophétesses du sang courent un grave danger. Simon Wolfgard, chef des terra indigene de l'Enclos de Lakeside, n'a d'autre choix que de faire appel à Meg Corbyn. En effet, les entailles de la jeune femme révèlent d'étranges visions qui sont pour Simon le seul espoir de mettre un terme au conflit. Un noyau d'humains radicaux cherche à usurper les terres sauvages en attaquant les terra indigene. Ils sont loin d'imaginer qu'il existe des êtres beaucoup plus anciens et plus dangereux que ceux qui peuplent les Enclos - et qu'ils sont prêts à tout pour protéger les leurs... " Par moments brutalement réaliste, ce roman centré sur le combat d'une jeune femme en quête de liberté dégage aussi une certaine mélancolie. A ne surtout pas manquer ! " Romantic Times " L'un des meilleurs romans d'urban fantasy de tous les temps. " All Things Urban Fantasy Cette superbe édition collector contient les romans Gris présages, Empreintes fauves et Cartes ivoire.