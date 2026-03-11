Inscription
Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Les Contrées du rêve

Howard Phillips Lovecraft

Parallèlement à ses textes regroupés par la suite sous l'intitulé du Mythe de Cthulhu, H. P. Lovecraft a créé tout un univers onirique, une contrée sauvage et magique. Découvrant ses démons et ses beautés, ses cités aux merveilleuses flèches d'or, ses falaises d'onyx ou ses mers crépusculaires, Randolph Carter, le double littéraire de l'auteur, poursuit une quête sans fin, celle de Kadath l'inconnue. Traduction unifiée de David Camus, agrémentée d'essais, de correspondances, de poésies et de textes révisés par l'écrivain, de cartes en couleurs, ainsi que d'études et de très nombreuses notes par les meilleurs experts de l'oeuvre. Cette édition contient les nouvelles suivantes : La Quête d'Iranon, Polaris, La Malédiction qui s'abattit sur Sarnath, Hypnos, L'Etrange maison haute dans la brume, Le Bateau blanc, Celephaïs, Ex Oblivione, Ce qu'apporte la lune, Le Livre, Les Chats d'Ulthar, Les Autres Dieux, Le Témoignage de Randolph Carter, La Quête onirique de Kadath l'Inconnue, La Clé d'argent, A Travers les portes de la clé d'argent, et Azathoth. " Un ouvrage de référence et certainement une collection qui enrichira la bibliothèque de tous les fans de H. P. Lovecraft. " Présence d'esprit " Tout est baroque et palpitant ! " C'est pour ma culture " David Camus nous livre une traduction très pure, au plus proche de la version originale, qui m'a fait redécouvrir Lovecraft. [... ] L'hommage et le respect de l'oeuvre sont perceptibles à tous les niveaux. " La Taverne d'Onos

Par Howard Phillips Lovecraft
Chez Bragelonne

|

Auteur

Howard Phillips Lovecraft

Editeur

Bragelonne

Genre

Terreur

Les Contrées du rêve

Howard Phillips Lovecraft trad. David Camus

Paru le 11/03/2026

472 pages

Bragelonne

9,95 €

9791028131609
