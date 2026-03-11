Inscription
De l'usage des forces magiques

Marianne Derrien, Liên Hoang-xuan

Turin, Lyon, Prague, Londres, San Francisco et Bobigny : forces occultes et luttes sociales suivent des lignes parallèles qui parfois se croisent, formant ainsi les angles d'une carte secrète d'un Occident en proie à un désir de révolte. Aux interstices de ce triangle de magie blanche et noire, dans ces villes aux usines abandonnées, naissent et émergent des pratiques artistiques qui constituent les blasons d'un contre-monde. Nourrie de légendes et de récits locaux, cette étude de terrain propose une réflexion critique sur l'art dans sa relation à la croyance et à l'histoire sociale. Elle vise à mesurer la capacité de l'art, en tant que force de production et de travail, à résister en s'initiant aux utopies magiques. Conçu comme un guide touristique "transgenre" , De l'usage des forces magiques nous invite sur les pas d'un mystérieux pèlerinage qui s'achève dans la Zone...

