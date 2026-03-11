Issue N° 1

La Haute Ecole d'Art et de Design Genève lance le premier numéro de la revue ISSUE au format papier. Les vingt contributions reflètent la richesse et la diversité des enjeux de société qui traversent une école d'art et de design aujourd'hui. Autant de questions qui forgent les pratiques artistiques et de design et anticipent les défis du monde contemporain. A l'image du monde contemporain, la revue ISSUE ne cesse de migrer et de se transformer. Née en 2008 au format papier, elle a pris la forme d'un site internet dès 2018, qui fut entièrement repensé par le studio de graphisme E+K (Elise Gay et Kévin Donnot) en 2025. Avec la parution de ce numéro annuel, nous inaugurons son nouveau format livre-magazine. La publication, également imaginée par le bureau E+K, est destinée à rejoindre vos bibliothèques ou votre table de nuit. Autrement dit, à rester visible, transmissible, palpable in real life. A exister en tant qu'objet de design graphique, témoin du dynamisme de la Haute école d'art et de design Genève dans son élaboration d'une pensée critique collective, prospective, libre et inclusive. Ce premier numéro propose une sélection parmi les essais parus au cours des deux dernières années. Le sommaire fait se rejoindre dans un même ouvrage des essais aux thèmes à première vue éloignés : écopédagogie, histoire trans, matérialités du numérique, animaux domestiques ou encore pratiques féministes des conversations artistiques. Leur mise en relation met pourtant au jour des liens étroits. Elle souligne comment, des enjeux environnementaux aux identités de genre, l'histoire de notre relation à l'autre, aux autres n'a pas fini de questionner notre rapport au monde.