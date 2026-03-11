La vie inconnue de Jésus-Christ

Ce livre inédit dans cette version préfacée est le fruit d'un long et difficile voyage vers l'Inde et le Ladakh entrepris par Nicolas Notovitch. A la fin du XIXème siècle, ce journaliste russe décida de partir à la recherche des traces du passage de Jésus dans ces contrées hostiles, durant ses jeunes années. C'est ce dangereux et intense périple et les enseignements spirituels recueillis tout au long du voyage qui sont relatés dans la deuxième édition de ce livre, la première datant de 1894. Ce récit construit comme une véritable enquête a été très controversé dès sa parution. Les autorités chrétiennes russes ont poursuivi l'auteur, mettant en doute l'accomplissement de ce voyage, l'accusant d'avoir menti d'où le rajout d'une longue préface où il se défend, déploie ses arguments, prend à parti le lecteur. D'où aussi l'importance d'une recension minutieuse de son voyage, des coutumes, des rites des peuples rencontrés... Les manuscrits découverts par Nicolas Notovitch dans des monastères prouvent sans aucun doute que Jésus - Saint Issa - au cours des treize années où il a disparu de sa terre natale, a entrepris un long voyage aux confins de l'Orient à la rencontre des grands maîtres. Il y apprit des langues, s'initia à divers enseignements et pratiques spirituelles de guérison. Il y guérit des malades, enseigna et expliqua à tous sans distinction les Ecritures Saintes qui ont été falsifiées, dans le but de manipuler les peuples. Sa mission a été de rappeler à l'humanité qu'elle est porteuse d'un héritage extraordinaire d'ADN divin. Jésus est ainsi venu mettre fin au système de contrôle sur lequel les religions étaient construites, ce qui a pu exaspérer les églises qui, sentant leurs pouvoirs et autorité menacés, ont fait de lui un homme dangereux à éliminer. Dans ce récit, l'auteur montre aussi que la Passion du Christ a été relatée par des marchands commerçant avec l'Orient et que sa mort a été documentée, même loin de Jérusalem. Deux mille ans après l'avènement du Christ, ce livre vient éclairer et ouvrir des perspectives sur la vie inconnue du prophète, ses enseignements, son ouverture d'esprit, son humanisme et son oeuvre... .