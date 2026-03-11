Inscription
Les âmes du sorcier

Chantale Mercier

Entraînés dans une spirale infernale, trois amis réalisent avec effroi que certaines histoires devraient rester dans l'imaginaire collectif et ne jamais être déterrées... Durant leur séjour à la Pourvoirie Baie-Saint-Michel, située dans la région de Charlevoix, Brahim, Guillaume et Sarah empruntent le "Sentier du vieux sorcier" . Au bout du fameux chemin, ce n'est pas la beauté du paysage qui les attend, mais plutôt un jardin très particulier. Des jarres fumantes et un arbre immense rempli d'étranges boules au parfum entêtant agrémentent le décor insolite. A proximité, les randonneurs découvrent une petite cabane en bois à l'abandon où ils assistent à un rituel aux allures horrifiques. Les jeunes sont loin de se douter qu'ils viennent de rouvrir une légende vieille de plus de 50 ans. La rumeur le dit bien : il ne faut pas réveiller le vieux sorcier endormi, car sa soif d'offrandes est intarissable.

Par Chantale Mercier
Chez Editions Béliveau

Auteur

Chantale Mercier

Editeur

Editions Béliveau

Genre

Mondes fantastiques

Les âmes du sorcier

Chantale Mercier

Paru le 11/03/2026

170 pages

Editions Béliveau

15,90 €

9782897933999
