Les technologies quantiques

Ce deuxième tome du Collectif Kristos révèle les 44 technologies vibratoires de la glande pinéale. Entièrement consacré à cet organe mystérieux et sacré, il offre des enseignements inédits sur ses propriétés subtiles et sur son rôle déterminant dans la mission de chaque être humain sur Terre. Véritable clé d'évolution, la glande pinéale ouvre l'accès à l'éveil, à la communication subtile, à la communion avec l'âme et la conscience universelle, et à la guérison multidimensionnelle. Elle accompagne la métamorphose vers l'Humain cristallin et révèle bien d'autres potentialités encore. A travers des exercices pratiques et des activations issues des deux tomes consacrés aux technologies quantiques, vous serez guidé pas à pas pour intensifier votre reliance et vibrer pleinement à la fréquence de votre divine Présence. Révélations inédites sur la glande pinéale : ce livre dévoile une connaissance jamais publiée sur les fonctions subtiles et multidimensionnelles de la glande pinéale. Présentée comme un joyau technologique quantique, elle est au centre de l'éveil de la conscience universelle et du déploiement de notre potentiel intérieur. Un guide pratique d'activations vibratoires : au-delà de la théorie, l'ouvrage propose des exercices précis et accessibles pour activer les technologies vibratoires de la glande pinéale. Ces pratiques permettent au lecteur d'expérimenter concrètement l'ouverture de ses perceptions et de renforcer son lien à la Source. Un chemin vers la métamorphose cristalline : l'ouvrage accompagne la transition de l'humain vers une nouvelle étape de son évolution : l'émergence de l'Humain cristallin - Comprendre le processus de transformation au coeur de l'ADN.