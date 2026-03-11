L'humanité traverse une phase sans précédent d'évolution,de révolution planétaire et d'accélération du temps. De plus en plus de personnes cherchent des repères, s'éveillant à une connexion avec quelque chose de bien plus vaste que ce qu'on leur a enseigné au sujet de la vie humaine. Canalisés par Lee Harris et guidés par les questions incisives de Regina Meredith, animatrice chevronnée sur Gaia TV, les guides de Lee - les Z - dévoilent les faussetés véhiculées à travers l'histoire et éclairent à la fois le passé et le futur, notamment : Pourquoi la décennie à venir sera véritablement une période de révélations sur Terre. Pourquoi la conscience vous entraîne plus vite que votre mental. Les effets positifs et négatifs de l'intelligence artificielle et des autres technologies sur l'intellect et le cerveau. Les transformations actuelles des relations, de la sexualité et de la conscience de soi. Pourquoi le véritable facteur clé dans l'émergence du nouveau potentiel de l'humanité, c'est vous. Les Z nous rappellent que chaque être humain est aujourd'hui touché par les vagues de conscience supérieure qui déferlent sur la planète. Leur message, destiné à être ressenti, intégré et compris, est sans équivoque : créer un nouveau monde est votre responsabilité. L'Humain du Futur vous explique pourquoi - et comment.