Bien que méconnue du grand public, la princesse Mathilde de Toscane est l'une des femmes les plus puissantes du Moyen Age, car elle tient un rôle politique, diplomatique et militaire décisif entre la papauté et le Saint-Empire romain germanique. Ce qui ressemble, a priori, à une biographie historique ne l'est pas sous la plume de Pascale Lafargue. En effet, lorsqu'elle part enquêter sur les traces de cette femme d'exception, elle ne sait pas exactement ce qui l'attend. Elle est vite surprise par l'enchaînement des coïncidences, des rebondissements et des preuves incroyables sur les secrets de cette "inconnue" , dont elle retrouve peu à peu... la mémoire. En serait-elle la réincarnation ? Pour les témoins qui l'accompagnent et les "gardiens" de l'oeuvre de Mathilde qu'elle rencontre, la question ne se pose même plus. Pascale s'appuie alors sur les recherches effectuées par des historiens et des spécialistes du sujet, qui ne laissent plus de place au doute. Ainsi, Sur les pas de Mathilde de Toscane nous renvoie à la réalité de nos vies antérieures et à l'interrogation sur notre propre passé. Qui sommes-nous vraiment ?