Angel Wings Intégrale

Yann, Romain Hugault

ActuaLitté
Angela Mc Cloud est une "WASP" , une femme du Woman Airforce Service Pilot. Dès l'entrée en guerre des USA, elle se forme au métier de pilote. Mais sa virtuosité n'empêche pas qu'elle doive faire ses preuves pour être reconnue et gagner le respect des aviateurs masculins. De 1944, sur le front himalayen, à 1952, et la guerre de Corée, elle va côtoyer les plus grandes pages de l'histoire de l'aviation américaine. Pour la première fois en un seul volume, les 8 parties de la série d'aviation incontournable imaginée par Romain Hugault et Yann. Un must !

Par Yann, Romain Hugault
Chez EP média

Auteur

Yann, Romain Hugault

Editeur

EP média

Genre

Historique

Angel Wings Intégrale

Yann, Romain Hugault

Paru le 01/04/2026

384 pages

EP média

39,00 €

9782889327133
