En route...sur la nationale 7

996 kilomètres, et combien de tranches de vies ? C'est la Nationale 7, un cordon ombilical le long duquel la France se montre sous des jours automobiles variés. Un homme politique en campagne peut croiser une dépanneuse qui sauve la mise à des touristes en panne. Un Berliet va se faire doubler par une camionette de l'ORTF... Et c'est le sud qui apparaît dans les phares d'une décapotable qui fonce vers les plages du sud. En route vers le quotidien des voyageurs de la nationale 7 !