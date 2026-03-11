Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Lynx Tome 4

Serge Perrotin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'agent Bor a disparu afin de protéger sa petite fille - héritière du royaume d'Ysla - des tueurs lancés à sa poursuite par l'usurpateur du trône. Annet, en son absence, fait équipe avec l'agent Tervel, rival malheureux de Bor, soupçonné de corruption par celui-ci. Leur mission : mettre fin à un trafic d'hydrocarbure ultra polluant. Cette mission va les conduire sur deux mondes lointains : la planète océan Aquarure et la planète jungle Erasoum, sans savoir que Bor et sa famille se cachent sur l'une d'elles, menacés par les trafiquants...

Par Serge Perrotin
Chez EP média

|

Auteur

Serge Perrotin

Editeur

EP média

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lynx Tome 4 par Serge Perrotin

Commenter ce livre

 

Lynx Tome 4

Serge Perrotin

Paru le 01/04/2026

48 pages

EP média

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889322985
9782889322985
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.