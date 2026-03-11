Lynx Tome 4

L'agent Bor a disparu afin de protéger sa petite fille - héritière du royaume d'Ysla - des tueurs lancés à sa poursuite par l'usurpateur du trône. Annet, en son absence, fait équipe avec l'agent Tervel, rival malheureux de Bor, soupçonné de corruption par celui-ci. Leur mission : mettre fin à un trafic d'hydrocarbure ultra polluant. Cette mission va les conduire sur deux mondes lointains : la planète océan Aquarure et la planète jungle Erasoum, sans savoir que Bor et sa famille se cachent sur l'une d'elles, menacés par les trafiquants...