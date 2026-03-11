Pleine vitalité sexuelle

Et si votre sexualité était le miroir de votre santé? Fatigue, baisse de désir, troubles de l'érection ou de la lubrification, plaisir émoussé, libido absente... Trop souvent, ces signes sont perçus comme des fatalités liées à l'âge, au stress ou au contexte de vie. Pourtant, ils sont bien souvent les révélateurs silencieux de déséquilibres biologiques profonds : carences nutritionnelles, perturbations hormonales, inflammation chronique, stress oxydatif... Dans ce livre, nourri par plus de vingt ans de pratique clinique et de recherche, je vous invite à explorer un nouveau regard sur la sexualité - non plus comme un simple "symptôme", mais comme un indicateur précieux de votre état de santé global. Grâce à une approche fondée sur la physionutrition, les bilans fonctionnels et les leviers naturels de régulation, vous découvrirez comment retrouver une sexualité vivante, durable et pleinement incarnée. Un ouvrage pour celles et ceux qui veulent comprendre, reprendre les rênes de leur vitalité intime, et faire rimer santé avec désir. Guillaume Laffaye est titulaire d'un doctorat de l'Université Paris-Sud dans le domaine de la biomécanique et de la physiologie, naturopathe et physionutritionniste. Après plus de vingt ans de recherche académique et de transmission dans l'enseignement supérieur, il choisit de mettre son expertise au service du grand public. Thérapeute, formateur auprès des professionnels paramédicaux de la santé naturelle et vulgarisateur, il accompagne aujourd'hui des centaines de consultants et de professionnels dans une démarche intégrative et concrète de santé durable, basée sur une stratégie de veille scientifique.