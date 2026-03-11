Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Les méthodes du docteur Mouton

Georges Mouton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre vous propose la quintessence du savoir acquis après plus d'une quinzaine d'années par le Docteur Georges Mouton aux soins des sportifs, athlètes, cyclistes ou autres pratiquants de sports d'endurance. Dans un nouvel élan à sa carrière professionnelle, le Dr Georges Mouton y consigne pour vous toute son expérience de médecin fonctionnel en matière d'entraînement et d'accompagnement sportifs. Du simple tuyau au test médical le plus poussé, ce spécialiste reconnu en médecine fonctionnelle passe en revue ce qui, selon sa déjà longue pratique, doit permettre au sportif professionnel ou amateur en recherche d'endurance (nageur, marathonien ou cycliste...) de donner le meilleur de lui-même sans tomber de ce fléau qu'est le dopage. Ce livre est destiné à ceux qui croient encore en un port propre et qui, professionnels ou non, sont prêts à s'investir corps et âme dans leur passion. Un livre incontournable !

Par Georges Mouton
Chez Pietteur Marco

|

Auteur

Georges Mouton

Editeur

Pietteur Marco

Genre

Technique et entraînement

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les méthodes du docteur Mouton par Georges Mouton

Commenter ce livre

 

Les méthodes du docteur Mouton

Georges Mouton

Paru le 11/03/2026

190 pages

Pietteur Marco

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782872112180
9782872112180
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.