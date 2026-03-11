Les méthodes du docteur Mouton

Ce livre vous propose la quintessence du savoir acquis après plus d'une quinzaine d'années par le Docteur Georges Mouton aux soins des sportifs, athlètes, cyclistes ou autres pratiquants de sports d'endurance. Dans un nouvel élan à sa carrière professionnelle, le Dr Georges Mouton y consigne pour vous toute son expérience de médecin fonctionnel en matière d'entraînement et d'accompagnement sportifs. Du simple tuyau au test médical le plus poussé, ce spécialiste reconnu en médecine fonctionnelle passe en revue ce qui, selon sa déjà longue pratique, doit permettre au sportif professionnel ou amateur en recherche d'endurance (nageur, marathonien ou cycliste...) de donner le meilleur de lui-même sans tomber de ce fléau qu'est le dopage. Ce livre est destiné à ceux qui croient encore en un port propre et qui, professionnels ou non, sont prêts à s'investir corps et âme dans leur passion. Un livre incontournable !