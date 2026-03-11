Le Sacré-Coeur de Jésus est la flamme de l'amour divin qui ne s'éteint jamais. Il console, guérit, fortifie et relève tous ceux qui s'abandonnent à lui. Dans ce livre profondément inspiré, Emilie Bonvin rassemble les plus belles prières et neuvaines au Sacré-Coeur de Jésus, accompagnées de méditations pour entrer dans un véritable dialogue intérieur avec le Christ. Ces prières peuvent transformer la vie quotidienne : elles apaisent le coeur dans les moments d'épreuve et de solitude ; elles réparent les blessures intérieures par la tendresse et la miséricorde du Coeur de Jésus ; elles renouvellent la confiance en Dieu dans les temps d'incertitude ; elles ouvrent à la paix, au pardon et à la réconciliation ; elles fortifient la foi et ravivent la joie de vivre sous le regard de l'Amour. Jour après jour, ces pages deviennent un refuge spirituel, un lieu de rencontre avec Celui qui aime sans mesure. Que vous soyez en recherche, en souffrance, ou simplement désireux d'approfondir votre relation à Dieu, ce recueil vous accompagnera comme un ami fidèle sur le chemin de la prière.