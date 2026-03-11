Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Sacré-Coeur de Jésus

Emilie Bonvin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Sacré-Coeur de Jésus est la flamme de l'amour divin qui ne s'éteint jamais. Il console, guérit, fortifie et relève tous ceux qui s'abandonnent à lui. Dans ce livre profondément inspiré, Emilie Bonvin rassemble les plus belles prières et neuvaines au Sacré-Coeur de Jésus, accompagnées de méditations pour entrer dans un véritable dialogue intérieur avec le Christ. Ces prières peuvent transformer la vie quotidienne : elles apaisent le coeur dans les moments d'épreuve et de solitude ; elles réparent les blessures intérieures par la tendresse et la miséricorde du Coeur de Jésus ; elles renouvellent la confiance en Dieu dans les temps d'incertitude ; elles ouvrent à la paix, au pardon et à la réconciliation ; elles fortifient la foi et ravivent la joie de vivre sous le regard de l'Amour. Jour après jour, ces pages deviennent un refuge spirituel, un lieu de rencontre avec Celui qui aime sans mesure. Que vous soyez en recherche, en souffrance, ou simplement désireux d'approfondir votre relation à Dieu, ce recueil vous accompagnera comme un ami fidèle sur le chemin de la prière.

Par Emilie Bonvin
Chez Exclusif

|

Auteur

Emilie Bonvin

Editeur

Exclusif

Genre

Prière et spiritualité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sacré-Coeur de Jésus par Emilie Bonvin

Commenter ce livre

 

Sacré-Coeur de Jésus

Emilie Bonvin

Paru le 08/04/2026

96 pages

Exclusif

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782848912264
9782848912264
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.