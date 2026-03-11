Inscription
#Essais

S'aligner aux énergies lunaires

Vanessa Nardari

Et si vous vous laissiez guider par les phases de la Lune pour transformer votre vie ? La Lune, astre mystérieux et puissant, influence bien plus que les marées : elle agit sur nos émotions, nos intuitions, nos rythmes intérieurs. Dans ce guide pratique et inspirant, Vanessa Nardari vous propose de vivre en harmonie avec les quatre grandes phases lunaires - Nouvelle Lune, Premier Quartier, Pleine Lune et Dernier Quartier - chacune porteuse d'un thème, d'un objectif et d'une énergie spécifique. A chaque étape du cycle, vous découvrirez des rituels, des exercices de journaling, des méditations, des affirmations, des tirages de cartes et des pratiques de lithothérapie, adaptés à la thématique de la phase lunaire et conçus pour poser vos intentions, dépasser vos peurs et révéler votre potentiel. Cet ouvrage est un véritable compagnon de transformation, pour créer des rendez-vous sacrés avec soi-même, se libérer de ce qui entrave, se reconnecter à ses ressentis et avancer en conscience vers une vie plus alignée. Un voyage intuitif, créatif et évolutif au rythme de la Lune.

Par Vanessa Nardari
Chez Editions Jacques Grancher

|

Auteur

Vanessa Nardari

Editeur

Editions Jacques Grancher

Genre

Esotérisme

S'aligner aux énergies lunaires

Vanessa Nardari

Paru le 25/03/2026

96 pages

Editions Jacques Grancher

14,90 €

9782733916155
