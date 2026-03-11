Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

Ne pas tomber

Valériane Taront

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le jeune Mehdi est infiltré au Bureau de Surveillance de la médecine esthétique, afin d'enquêter sur des rumeurs concernant le directeur. Le "renifleur" , comme il est surnommé, est soupçonné de harcèlement et ces imputations sont à prendre d'autant plus au sérieux que le Bureau est directement lié au ministère de la Santé. Son directeur serait d'ailleurs promis à un avenir politique brillant. Depuis qu'il a été recruté par Victoire, Mehdi a déjà mené à bien plusieurs missions. Mais cette fois l'enjeu est différent. Un échec pourrait mettre l'agence en péril et il n'a d'autre choix que de réussir cette nouvelle tâche. Avec Victoire, toujours accompagnée de son vieux bouledogue Maxwell, Mehdi va tout tenter pour élucider cette affaire, prenant des risques inattendus et découvrant un univers dont il ignorait l'existence. Victoire, elle, devra se débattre avec ses démons...

Par Valériane Taront
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Valériane Taront

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ne pas tomber par Valériane Taront

Commenter ce livre

 

Ne pas tomber

Valériane Taront

Paru le 11/03/2026

223 pages

Calmann-Lévy

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702196076
9782702196076
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.