Ne pas tomber

Le jeune Mehdi est infiltré au Bureau de Surveillance de la médecine esthétique, afin d'enquêter sur des rumeurs concernant le directeur. Le "renifleur" , comme il est surnommé, est soupçonné de harcèlement et ces imputations sont à prendre d'autant plus au sérieux que le Bureau est directement lié au ministère de la Santé. Son directeur serait d'ailleurs promis à un avenir politique brillant. Depuis qu'il a été recruté par Victoire, Mehdi a déjà mené à bien plusieurs missions. Mais cette fois l'enjeu est différent. Un échec pourrait mettre l'agence en péril et il n'a d'autre choix que de réussir cette nouvelle tâche. Avec Victoire, toujours accompagnée de son vieux bouledogue Maxwell, Mehdi va tout tenter pour élucider cette affaire, prenant des risques inattendus et découvrant un univers dont il ignorait l'existence. Victoire, elle, devra se débattre avec ses démons...