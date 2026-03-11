Au XIX siècle, Louis Hachette rêve de partager sa passion du savoir en enseignant à l'université. Après avoir intégré l'Ecole Normale Supérieure, il voit pourtant ses ambitions freinées lorsque le gouvernement ferme l'école en 1822. Il se tourne vers l'enseignement, puis fonde en 1826 la librairie Hachette, développe des collections populaires, investit les gares, collabore avec les plus grands auteurs et fait de la lecture un véritable outil d'émancipation. Entre douleurs personnelles et bouleversements sociaux, le parcours extraordinaire de cet amoureux des lettres a profondément transformé l'édition française.