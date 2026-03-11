Inscription
#Essais

De la Vertu à la Sagesse

Marie-Thérèse Larré, Jacques Cellier

ActuaLitté
Et si les paroles des penseurs et des philosophes éclairaient nos vies actuelles ? Depuis les temps les plus anciens, la vertu et la sagesse ont été célébrées dans toutes les grandes civilisations, et considérées comme les clés d'une vie harmonieuse et heureuse. Aujourd'hui, l'humanité, confrontée à de nombreuses crises et plongée dans un matérialisme effréné, a plus que jamais besoin de renouer avec les plus hautes valeurs morales et éthiques. Jacques Cellier a rassemblé dans ce recueil un florilège de citations inspirantes. Chaque chapitre, consacré à une vertu particulière, est ponctué d'un poème de Marie-Thérèse Larré. Des textes qui nourrissent l'âme et l'esprit, tout en proposant des repères pour vivre autrement dans notre monde moderne.

Par Marie-Thérèse Larré, Jacques Cellier
Chez Diffusion Traditionnelle

|

Auteur

Marie-Thérèse Larré, Jacques Cellier

Editeur

Diffusion Traditionnelle

Genre

Réussite personnelle

De la Vertu à la Sagesse

Marie-Thérèse Larré, Jacques Cellier

Paru le 11/03/2026

168 pages

Diffusion Traditionnelle

12,00 €

9782494634251
© Notice établie par ORB
