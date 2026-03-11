De la Vertu à la Sagesse

Et si les paroles des penseurs et des philosophes éclairaient nos vies actuelles ? Depuis les temps les plus anciens, la vertu et la sagesse ont été célébrées dans toutes les grandes civilisations, et considérées comme les clés d'une vie harmonieuse et heureuse. Aujourd'hui, l'humanité, confrontée à de nombreuses crises et plongée dans un matérialisme effréné, a plus que jamais besoin de renouer avec les plus hautes valeurs morales et éthiques. Jacques Cellier a rassemblé dans ce recueil un florilège de citations inspirantes. Chaque chapitre, consacré à une vertu particulière, est ponctué d'un poème de Marie-Thérèse Larré. Des textes qui nourrissent l'âme et l'esprit, tout en proposant des repères pour vivre autrement dans notre monde moderne.