Cinéma d'animation, histoire(s) d'une exception française

Ce livre propose d'aborder l'histoire de l'animation en France de manière non-linéaire, en partant de ses développements artistiques et industriels récents, pour remonter ensuite à son enfance (lanternes magiques, théâtre optique, praxinoscope) que l'auteur situe au XVIIe siècle. Comment le cinéma d'animation s'est-il progressivement affirmé en France en tant que nouvelle discipline artistique ? Quelles influences a-t-il pu exercer ? De quelle manière a-t-il plusieurs fois muté et quelle est sa fonction présente et à venir ? Comment envisager un usage de l'IA cohérent avec cette histoire ?