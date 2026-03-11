Inscription
Les chevaux

Stéphanie Ledu, Laura Benavente

" Les p'tits docs + ", des documentaires pour aller plus loin après " Mes p'tits docs " ! Ce livre nous plonge dans l'univers des chevaux et retrace l'histoire de leur relation avec les humains depuis toujours. Découvre comment les chevaux ont été utiles aux humains au fil des siècles, quand les centres équestres ont été inventés, ou encore quels sont les métiers pour s'occuper des chevaux ! Une immersion dans l'histoire des humains et des chevaux Chassés à la préhistoire, puis domestiqués durant l'Antiquité, les chevaux ont bouleversé notre histoire en nous permettant de voyager, de gagner des guerres ou de travailler. Très tôt, les chevaux occupent des fonctions de prestige ou utilitaires (attelage, travail dans les mines...) selon les milieux. Dans les années 70, la création de centres équestres rend l'équitation plus accessible, et toutes sortes de disciplines se développent : cours, voltige, horse-ball, pony games (jeux à poney)... Des éthologues étudient leur comportement et leur communication pour mieux les connaître et les respecter. " Les p'tits docs + ", des docs pour lire seul Après "Mes p'tits docs" , cette collection est destinée aux enfants qui commencent à lire en autonomie. Plus d'informations, plus de pages, un livre plus grand... mais un documentaire qui se lit toujours comme une histoire. A la fin de l'ouvrage, une planche encyclopédique des races de chevaux les plus courantes en France (poney shetland, fjord, connemara...).

Par Stéphanie Ledu, Laura Benavente
Chez Editions Milan

|

Auteur

Stéphanie Ledu, Laura Benavente

Editeur

Editions Milan

Genre

Chevaux

Les chevaux

Stéphanie Ledu, Laura Benavente

Paru le 11/03/2026

40 pages

Editions Milan

10,50 €

9782408062873
