#Imaginaire

La Danse du Printemps

Kana Akatsuki

ActuaLitté
Au commencement du monde était l'Hiver. Ne supportant pas sa solitude, l'Hiver puisa dans sa propre vie pour créer le Printemps. Mais suite au cri de détresse de la Terre, l'Eté et l'Automne furent créés, complétant ainsi les quatre saisons. Des enfants humains, appelés "agents des saisons" , furent alors chargés d'assumer le changement de l'une à l'autre. Hinagiku, jeune déesse incarnée portant le pouvoir du printemps, s'apprête à se lever à nouveau. Tandis que la saison dont elle assume la passation a disparu du Yamato depuis plus de dix ans, elle revient au pays déterminée à reprendre sa mission. Aux côtés de sa fidèle gardienne, elle voyage à travers le pays pour combattre ceux qui l'ont autrefois enlevée...

Par Kana Akatsuki
Chez Akata

|

Auteur

Kana Akatsuki

Editeur

Akata

Genre

Light novel

La Danse du Printemps

Kana Akatsuki trad. Clément Lauley

Paru le 18/03/2026

Akata

17,90 €

ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385692841
9782385692841
© Notice établie par ORB
