La Danse du Printemps

Au commencement du monde était l'Hiver. Ne supportant pas sa solitude, l'Hiver puisa dans sa propre vie pour créer le Printemps. Mais suite au cri de détresse de la Terre, l'Eté et l'Automne furent créés, complétant ainsi les quatre saisons. Des enfants humains, appelés "agents des saisons" , furent alors chargés d'assumer le changement de l'une à l'autre. Hinagiku, jeune déesse incarnée portant le pouvoir du printemps, s'apprête à se lever à nouveau. Tandis que la saison dont elle assume la passation a disparu du Yamato depuis plus de dix ans, elle revient au pays déterminée à reprendre sa mission. Aux côtés de sa fidèle gardienne, elle voyage à travers le pays pour combattre ceux qui l'ont autrefois enlevée...