Lourdes

Patrick Theillier

Responsable du Bureau des Constatations médicales du Sanctuaire pendant 12 ans, le docteur Patrick Theillier a pu constater l'incroyable : des malades guérissent régulièrement de maladies physiques, psychiques ou spirituelles. Certes, toutes les guérisons ne sont pas reconnues comme des miracles, l'Eglise étant extrêmement prudente pour les admettre après une étude médicale implacable. Mais beaucoup parmi elles peuvent être qualifiées " de nature miraculeuse " à travers le changement de vie qui transforme ceux qui en bénéficient parce qu'ils ont été touchés au coeur. A partir des nombreux témoignages reçus et d'une recherche patiente, Patrick Theillier livre un magnifique récit des plus belles guérisons en lien avec Notre-Dame de Lourdes depuis les Apparitions.

Par Patrick Theillier
Chez Ephata

Auteur

Patrick Theillier

Editeur

Ephata

Genre

Apparitions

Lourdes

Patrick Theillier

Paru le 11/03/2026

480 pages

Ephata

9,50 €

9782385501129
