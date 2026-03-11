Inscription
Là où brûle l'azur

Korrigan, E. J. Mellow

Tanwen a toujours dû vivre clandestinement. Dans un monde où le peuple du ciel gouverne celui des forêts, où le fossé entre les deux est une loi immuable, elle est l'enfant d'une union interdite. Aux yeux du royaume des cieux, c'est suffisant pour la condamner à mort. Mais quand l'héritier de la couronne kidnappe son père et son frère, elle est prête à braver tous les dangers pour infiltrer le palais céleste et essayer de sauver sa famille. Elle plonge dans un régime fondé sur la peur, où même le prince Zolya semble prisonnier d'un destin qu'il n'a pas choisi. Peu à peu, les lignes se brouillent entre ennemis et alliés. Ecartelés entre la loyauté pour leur famille et leurs sentiments que la société condamne, Tanwen et Zolya vont devoir décider si leur amour peut combler le fossé qui les sépare ou s'ils se sont trop approchés du soleil...

Par Korrigan, E. J. Mellow
Chez Korrigan éditions

Auteur

Korrigan, E. J. Mellow

Editeur

Korrigan éditions

Genre

Fantasy

Là où brûle l'azur

Korrigan, E. J. Mellow trad. Margot Sterne

Paru le 11/03/2026

304 pages

Korrigan éditions

26,90 €

9782385161781
© Notice établie par ORB
