Oskar et le dragon

Quand la sagesse du dragon enseigne aux hommes la protection de la nature... Autour de l'île où vit Oskar, couverte de détritus, rôde depuis toujours Téphras, un dragon terrifiant qui empêche tous les habitants de l'île de s'en échapper. Le jeune garçon s'est promis qu'un jour il parviendrait à traverser, et serait le premier à poser le pied sur une terre accueillante et luxuriante. Alors, un matin, lorsqu'il découvre que la mer est gelée et que le dragon est prisonnier sous la glace, il décide de tenter la traversée. Ce qui l'attend sur l'autre rive va changer le cours de sa vie ! Une fable écologique qui porte haut les couleurs de la vaillance et de la soif d'aventure.