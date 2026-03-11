Les (pas si) bonnes manières

Ca se fait ou pas de mettre les coudes sur la table ? Tu le sauras en lisant ce documentaire familial et rigolo dès 5 ans ! Tutoies-tu les inconnus ? Te mouches-tu en public ? Arrives-tu à l'heure quand on t'invite ? Râles-tu quand tu fais la queue ? Les bonnes manières, c'est tout un apprentissage et c'est souvent très ennuyeux pour les enfants... à moins d'en parler dans un livre drôle et savoureux ! Dans ce guide du savoir-vivre, chaque question est traitée en trois temps : à travers un tour du monde rapide sur le thème abordé ; avec un focus rigolo sur un autre pays ; et enfin avec des témoignages d'enfants du monde entier. Un documentaire familial dès 5 ans qui suscitera l'étonnement et l'autodérision. Car les enfants découvriront aussi que la politesse que s'évertuent à leur apprendre leurs parents n'a pas cours dans le monde entier...