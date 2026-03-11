Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Les (pas si) bonnes manières

Thérèse Bonté, Vincent Guigue

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ca se fait ou pas de mettre les coudes sur la table ? Tu le sauras en lisant ce documentaire familial et rigolo dès 5 ans ! Tutoies-tu les inconnus ? Te mouches-tu en public ? Arrives-tu à l'heure quand on t'invite ? Râles-tu quand tu fais la queue ? Les bonnes manières, c'est tout un apprentissage et c'est souvent très ennuyeux pour les enfants... à moins d'en parler dans un livre drôle et savoureux ! Dans ce guide du savoir-vivre, chaque question est traitée en trois temps : à travers un tour du monde rapide sur le thème abordé ; avec un focus rigolo sur un autre pays ; et enfin avec des témoignages d'enfants du monde entier. Un documentaire familial dès 5 ans qui suscitera l'étonnement et l'autodérision. Car les enfants découvriront aussi que la politesse que s'évertuent à leur apprendre leurs parents n'a pas cours dans le monde entier...

Par Thérèse Bonté, Vincent Guigue
Chez Glénat

|

Auteur

Thérèse Bonté, Vincent Guigue

Editeur

Glénat

Genre

Société et citoyenneté

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les (pas si) bonnes manières par Thérèse Bonté, Vincent Guigue

Commenter ce livre

 

Les (pas si) bonnes manières

Thérèse Bonté, Vincent Guigue

Paru le 11/03/2026

58 pages

Glénat

13,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344064542
9782344064542
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.