Tekoha

Clara Chotil

"Il n'y a pas de mot dans votre langue pour traduire tekoha. Si tu veux comprendre ce que c'est, il faut d'abord que tu comprennes comment nous entendons le monde". Depuis la France et le Brésil, Ana et Jorge nous entraînent dans une traversée de l'histoire du Mato Grosso do Sul. Leurs récits font surgir du passé des trajectoires bouleversées : familles en route vers de nouvelles terres, injustices coloniales, dépossessions, luttes et renaissances. Inspiré des voyages et des rencontres de Clara Chotil, Tekoha offre une plongée sensible dans la relation profonde qui lie un peuple et sa terre. Entièrement peinte à l'acrylique, cette bande dessinée révèle la beauté d'un territoire et la force de celles et ceux qui le défendent.

Par Clara Chotil
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Clara Chotil

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Historique

Tekoha

Clara Chotil

Paru le 11/03/2026

176 pages

Actes Sud Editions

24,00 €

9782330220280
