#Polar

Personne sur cette terre

Victor del Arbol

Galice 1975, un enfant assiste à l'incendie criminel de sa maison et au meurtre de son père. Barcelone 2005, l'homme qu'il est devenu semble avoir enfreint toutes les règles éthiques et morales qu'il s'était fixées en entrant dans la police. Au fil de ces trois décennies : des villageois chassent en meute pour protéger leurs secrets, des serments d'amitié éternelle se fracassent contre l'intérêt supérieur de la Famille, la cocaïne mexicaine remplace le vieux bourbon irlandais de contrebande, des hommes puissants avec des masques de loup abusent d'enfants rêveurs et un tueur à gage aux yeux noirs exécute les ordres avec une humanité déconcertante.

Par Victor del Arbol
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Victor del Arbol

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans policiers

Personne sur cette terre

Victor del Arbol trad. Alexandra Carrasco

Paru le 11/03/2026

448 pages

Actes Sud Editions

9,90 €

9782330218027
