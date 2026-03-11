Personne sur cette terre

Galice 1975, un enfant assiste à l'incendie criminel de sa maison et au meurtre de son père. Barcelone 2005, l'homme qu'il est devenu semble avoir enfreint toutes les règles éthiques et morales qu'il s'était fixées en entrant dans la police. Au fil de ces trois décennies : des villageois chassent en meute pour protéger leurs secrets, des serments d'amitié éternelle se fracassent contre l'intérêt supérieur de la Famille, la cocaïne mexicaine remplace le vieux bourbon irlandais de contrebande, des hommes puissants avec des masques de loup abusent d'enfants rêveurs et un tueur à gage aux yeux noirs exécute les ordres avec une humanité déconcertante.