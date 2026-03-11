Inscription
Archives très personnelles

Miranda James

ActuaLitté
Charlie nage dans le bonheur : il est devenu grand-père, a retrouvé son poste aux archives et donne de temps à autre un coup de main à la bibliothèque. Hélas, cette tranquillité bien méritée est de courte durée. Coup sur coup, il fait la rencontre de Bill Delaney, un cousin éloigné, puis celle d'un écrivain spécialisé en true crime. Ce dernier lui révèle que Bill a un passé plus que trouble : vingt ans plus tôt, il a été le principal suspect dans une affaire de quadruple homicide avant de disparaître. Alors pourquoi refaire surface maintenant ? Intrigué, et un poil alarmé, Charlie décide de mener l'enquête - accompagné de son fidèle Diesel, bien sûr !

Par Miranda James
Chez J'ai lu

Auteur

Miranda James

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

Archives très personnelles

Miranda James trad. Mareva Mae

Paru le 11/03/2026

416 pages

J'ai lu

7,90 €

9782290436356
