Archives très personnelles

Charlie nage dans le bonheur : il est devenu grand-père, a retrouvé son poste aux archives et donne de temps à autre un coup de main à la bibliothèque. Hélas, cette tranquillité bien méritée est de courte durée. Coup sur coup, il fait la rencontre de Bill Delaney, un cousin éloigné, puis celle d'un écrivain spécialisé en true crime. Ce dernier lui révèle que Bill a un passé plus que trouble : vingt ans plus tôt, il a été le principal suspect dans une affaire de quadruple homicide avant de disparaître. Alors pourquoi refaire surface maintenant ? Intrigué, et un poil alarmé, Charlie décide de mener l'enquête - accompagné de son fidèle Diesel, bien sûr !