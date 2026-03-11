Crimes et coup de griffe

En plus de ses activités de bibliothécaire à mi-temps, Charlie Harris a décidé de suivre un cours d'histoire médiévale. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il détonne : tous les étudiants ont la moitié de son âge ! Sauf Dixie Belle Compton. Que fait une femme pareille dans cette salle de classe ? C'est un mystère - d'autant que Charlie la surprend en pleine dispute avec leur enseignant, le Dr Warriner. Quelques jours plus tard, Dixie Belle est retrouvée morte... La curiosité légendaire de Charlie l'entraîne dans une nouvelle enquête, en compagnie de Diesel, le plus célèbre félin d'Athena !