Crimes et coup de griffe

Miranda James

En plus de ses activités de bibliothécaire à mi-temps, Charlie Harris a décidé de suivre un cours d'histoire médiévale. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il détonne : tous les étudiants ont la moitié de son âge ! Sauf Dixie Belle Compton. Que fait une femme pareille dans cette salle de classe ? C'est un mystère - d'autant que Charlie la surprend en pleine dispute avec leur enseignant, le Dr Warriner. Quelques jours plus tard, Dixie Belle est retrouvée morte... La curiosité légendaire de Charlie l'entraîne dans une nouvelle enquête, en compagnie de Diesel, le plus célèbre félin d'Athena !

Par Miranda James
Chez J'ai lu

Auteur

Miranda James

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

Crimes et coup de griffe

Miranda James trad. Mareva Mae

Paru le 11/03/2026

384 pages

J'ai lu

14,90 €

9782290432266
